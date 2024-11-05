أبطال آسيا للنخبة: النصر بخماسية يذيق العين "المر"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على العين الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها أندرسون تاليسكا في الدقيقة الـ5 قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، ثم يضيف أنخيلو الهدف الثالث في الدقيقة الـ37.
وفي شوط المباراة الثاني نجح محترف العين يونغ وو في تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في الدقيقة الـ56 قبل أن يضيف اللاعب ويسلي الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الـ81، ثم يختتم تاليسكا الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الـ90+4.
وشهدت المباراة تألقًا لحارس النصر، الذي ذاد عن مرماه في أكثر من كرة عيناوية محققة.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط عند النقطة الـ10، فيما توقَّف رصيد العين عند نقطته الوحيدة.