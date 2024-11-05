أبطال آسيا للنخبة: النصر بخماسية يذيق العين "المر"

وفي شوط المباراة الثاني نجح محترف العين يونغ وو في تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في الدقيقة الـ56 قبل أن يضيف اللاعب ويسلي الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الـ81، ثم يختتم تاليسكا الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الـ90+4.