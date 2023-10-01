رونالدو يتصدر.. تعرّف على ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الثامنة

وفي المركز الثامن يأتي النيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة، برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، كما جاء بنفس رصيد الأهداف كل من فراس البريكان لاعب الأهلي، وكرستيان تيو لاعب الفتح الذي سجل كلا منهما 5 أهداف أيضًا.