رونالدو يتصدر.. تعرّف على ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الثامنة

ما زال نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 10 أهداف.
واحتل المركزَ الثاني الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع سالم الدوسري لاعب الهلال وكل من السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، والبرازيلي مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعبيْ الهلال، ومراد باتنا نجم نادي الفتح بنفس الرصيد.
وفي المركز الثامن يأتي النيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة، برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، كما جاء بنفس رصيد الأهداف كل من فراس البريكان لاعب الأهلي، وكرستيان تيو لاعب الفتح الذي سجل كلا منهما 5 أهداف أيضًا.