استعدادًا لكأس العالم.. أخضر تحت 17 عامًا يبدأ تدريباته في قطر

دشّن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا "قطر 2025"، والتي يشارك فيها ضمن المجموعة الثانية عشرة.
وأجرى "الأخضر" حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، شملت تمارين لياقية واسترجاعية بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق البطولة.
ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النمساوي، مساء الأربعاء المقبل، على ملاعب أكاديمية "أسباير" عند الساعة 6:30 مساءً.
يخوض "الأخضر" البطولة ضمن المجموعة (الثانية عشرة)، التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية تواكب تطور كرة القدم السعودية في الفئات السنية.