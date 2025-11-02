استعدادًا لكأس العالم.. أخضر تحت 17 عامًا يبدأ تدريباته في قطر

دشّن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا "قطر 2025"، والتي يشارك فيها ضمن المجموعة الثانية عشرة.