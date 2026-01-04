غداً تنطلق الجولة 15 من دوري يلو بقمة أبها والدرعية 

تنطلق غداً الاثنين منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي تشهد قمة الدوري بين أبها المتصدر وملاحقه الدرعية، بالإضافة إلى مواجهات قوية أبرزها الرائد مع العلا والجبلين مع الفيصلي.
قمة المتصدر والوصيف
وتقام الاثنين 3 مباريات في انطلاقة الجولة أبرزها تلك التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بين أبها المتصدر بـ 33 نقطة والدرعية صاحب الوصافة برصيد 30 نقطة.
كما يشهد اليوم الأول من الجولة الـ 15 مباراتين أخرتين تجمع الأولى الجبيل مع العربي، حيث يحل الجبيل في المركز الـ 18 برصيد نقطتين وله مباراة مؤجلة، بينما يحل العربي في المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، فيما يلتقي الأنوار صاحب المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة مع ضيفه العدالة صاحب المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.
مباريات الثلاثاء
وتتواصل الثلاثاء منافسات الجولة حيث يلتقي البكيرية مع الباطن، الجبلين مع الفيصلي فيما يحل العروبة ضيفًا على الوحدة.
ويسعى البكيرية لمواصلة انتصاراته والاقتراب من أصحاب الصدارة إذ يحل خامسًا برصيد 26 نقطة بينما يحل الباطن في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط وله مباراة مؤجلة ولا يزال يبحث عن فوزه الأول.
ويستقبل الجبلين ضيفه الفيصلي في مواجهة قوية، إذ يسعى الجبلين لاستعادة انتصاراته والعودة إلى مراكز "البلاي أوف" حيث يحل سابعًا برصيد 21 نقطة، بينما يتطلع الفيصلي لانتصار جديد يقترب به من مراكز المقدمة إذ يحل سادسًا برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة.
ويحل العروبة ضيفًا على الوحدة بحثًا عن فوز جديد يعزز به موقعه في منطقة الصدارة إذ يحل ثالثًا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أبها المتصدر، فيما يسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في سلم الترتيب حيث يحل في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
مباريات الأربعاء
وتختتم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشر بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي الزلفي مع جدة، فيما يحل العلا ضيفًا على الرائد، ويستقبل الجندل ضيفه الطائي.
ويدخل الزلفي لقاءه مع جدة وفي جعبته 11 نقطة في المركز الـ 16 وله مباراة مؤجلة، بينما يحل جدة في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.
ويبحث العلا عن استعادة انتصاراته عندما يحل ضيفًا على الرائد في واحدة من أقوى مباريات الجولة، حيث يبحث أصحاب الأرض عن استعادة توازنهم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الفيصلي وتوقف رصيدهم عند 20 نقطة في المركز الثامن، بينما يتطلع العلا لنقاط المباراة من أجل مواصلة اللحاق بالصدارة إذ يحل رابعًا برصيد 27 نقطة.
ويستقبل الجندل ضيفه الطائي والفارق بينهما نقطة وحيدة، إذ يحل الجندل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة، بينما يدخل الطائي اللقاء في المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.