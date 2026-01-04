غداً تنطلق الجولة 15 من دوري يلو بقمة أبها والدرعية 

ويبحث العلا عن استعادة انتصاراته عندما يحل ضيفًا على الرائد في واحدة من أقوى مباريات الجولة، حيث يبحث أصحاب الأرض عن استعادة توازنهم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الفيصلي وتوقف رصيدهم عند 20 نقطة في المركز الثامن، بينما يتطلع العلا لنقاط المباراة من أجل مواصلة اللحاق بالصدارة إذ يحل رابعًا برصيد 27 نقطة.