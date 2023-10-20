حكّام مباريات كأس آسيا 2023 يواصلون الاستعداد للبطولة

وتضمّ كأس آسيا AFC قطر 2023 أكبر عدد من الحكام على الإطلاق؛ من خلال تواجد 74 حكمًا، تم اختيارهم بناءً على مهاراتهم وكفاءتهم في إدارة المباريات، ومعرفتهم الفنية، ولياقتهم البدنية، فضلًا عن الأداء الذي قدّموه على أعلى المستويات القارية والعالمية في السنوات الأخيرة.