حكّام مباريات كأس آسيا 2023 يواصلون الاستعداد للبطولة

استعدادًا لمهامهم في أهم بطولة لكرة القدم للرجال في قارة آسيا، عُقدت هذا الأسبوع دورة لحكام المباريات الذين سيشاركون في إدارة مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023.
وشارك في الدورة التي بدأت يوم الاثنين واختتمت يوم الجمعة، 35 حكمًا تم تعيينهم الشهر الماضي لإدارة البطولة القارية التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/ يناير ولغاية 10 شباط/ فبراير 2024.
وينتمي الحكام إلى 18 اتّحادًا وطنيًّا، وقد قاموا بصقل مهاراتهم ومعارفهم تحت إشراف سبعة محاضرين فنيين ومحاضري لياقة بدنية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هاني طالب بلان، ورافشان إيرماتوف.
وركزت الندوة على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والتي تطبق بشكل كامل للمرة الأولى في قطر بعد تطبيقها بنجاح منذ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية في الإمارات.
تمكّن المشاركون من اكتساب خبرة عملية قيمة من خلال اختبارات الفيديو المتعلّقة بأحداث المباريات، وجلسات تدريبية شاملة لمحاكاة تقنية حكم الفيديو المساعد.
وتشهد هذه النسخةُ من كأس آسيا إضافةً جديدة للإرث الكبير في تاريخ البطولة، من خلال مشاركة السيدات في تحكيم المباريات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مع تواجد اليابانية "يوشيمي ياماشيتا" كواحدة من ستّ حكمات تم اختيارهنّ لكأس العالم AFC قطر 2022، إلى جانب خمس حكمات أخريات.
وتضمّ كأس آسيا AFC قطر 2023 أكبر عدد من الحكام على الإطلاق؛ من خلال تواجد 74 حكمًا، تم اختيارهم بناءً على مهاراتهم وكفاءتهم في إدارة المباريات، ومعرفتهم الفنية، ولياقتهم البدنية، فضلًا عن الأداء الذي قدّموه على أعلى المستويات القارية والعالمية في السنوات الأخيرة.