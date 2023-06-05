وزير الرياضة يكشف تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية

وأوضح أن مشروع تخصيص الأندية الرياضية سيتضمن مسارين، الأول سيتم فيه تحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطويرية تنموية، والمسار الثاني سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هـذا العام 2023.