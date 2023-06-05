وزير الرياضة يكشف تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يوم الاثنين، تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الرياضة للكشف عن تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية.
وأعلن وزير الرياضة عن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن مشروع تخصيص الأندية الرياضية سيتضمن مسارين، الأول سيتم فيه تحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطويرية تنموية، والمسار الثاني سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هـذا العام 2023.
تتضمن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية من خلال تحويلها إلى شركات بواقع: 75% لصندوق الاستثمارات العامة، 25% المؤسسة غير الربحية.
وهي أندية: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
والمسار الأول هو عبارة عن استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية من خلال تحويل أربعة أندية إلى شركات ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطويرية تنموية، وذلك على النحو التالي:
نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونقل ملكية نادي الدرعية إلى الهيئة الملكية لتطوير الدرعية، و نقل ملكية نادي الصقور لشركة نيوم، ونقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لتطوير العلا.
طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص:
بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هـذا العام 2023، بناءً على معايير سيتم الإعلان عنها خلال فترة الطرح.
مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية:
ما هي المؤسسة غير الربحية؟
هي مؤسسة تضم الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي والأعضاء الجدد في المؤسسة، ويتم ترشيح عضوين من قبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي على أن يكون أحدهما رئيساً لمجلس الإدارة.
ممن يتكون مجلس إدارة شركة النادي؟
يضم مجلس إدارة النادي سبعة أعضاء، 5 أعضاء يتم تعيينهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وعضوان يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.
ما هو الصندوق الاستثماري؟
هو صندوق تعود ملكيته لشركة النادي، حيث سيتم وضع قيمته (بعد التقييم) ويستهدف تحقيق عائد سنوي.