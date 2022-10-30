"غريميو" البرازيلي مهتم بـ"غروهي" حارس مرمى "الاتحاد"

كشفت تقارير إعلامية لديها اهتمام كبير بكرة القدم البرازيلية، أن نادي غريميو مهتمّ بالتعاقد مع مارسيلو غروهي حارس مرمى نادى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال حساب "viva sport": إن نادي غريميو يضع الحارس ديغو الفيس كبديل ثانٍ في حالة أنه لم يستطع إقناع حارس الاتحاد بالعودة في 2023.
وسبق وذكرت تقارير أن بوتافوغو يرغب أيضًا في التعاقد مع مارسيليو، لكنه يجد صعوبة فى ضم حارس الاتحاد البرازيلي؛ بسبب راتبه المرتفع.
وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادمًا من نادي غريميو البرازيلي، وجدّد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.
ويحتلّ نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول الدورى بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي جاء في المركز الرابع.