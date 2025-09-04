استعدادًا لكأس آسيا.. "الأخضر" تحت 23 يواجه روسيا وديًا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، أولى مبارياته ضمن معسكره الإعدادي في روسيا، والذي يأتي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها "الأخضر" في مدينتي الرياض وجدة.
ويحلّ المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب روسيا عند الساعة 5:00 مساءً على ملعب رودينا في العاصمة الروسية موسكو.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث طُبّقت تمارين تكتيكية أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
من جهة أخرى، استبعد المدرب دي بياجو اللاعب عبدالله رديف من المعسكر الإعدادي في روسيا بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه.