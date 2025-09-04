استعدادًا لكأس آسيا.. "الأخضر" تحت 23 يواجه روسيا وديًا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، أولى مبارياته ضمن معسكره الإعدادي في روسيا، والذي يأتي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها "الأخضر" في مدينتي الرياض وجدة.