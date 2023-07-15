تخطّى "أنشيلوتي" وأقصى "أرتيتا".. "جيرارد" "مدرب الاتفاق" يقتحم قائمة المدربين الأعلى أجرًا بالعالم

في أولى تجاربه خارج القارة العجوز، وقّع ستيفن جيرارد لنادي الاتفاق الأسبوع الماضي، على عقد لمدة عامين براتب سنوي يصل إلى 15.2 مليون جنيه إسترليني، ليصبح من أعلى المدربين أجرًا في العالم؛ مما أقصى الإسباني مايكل أرتيتا من قائمة الـ10 الأوائل.
تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية أكّد أن جيرارد بات رابعَ أعلى مدرّبي العالم أجرًا، والأول خارج قارة أوروبا بعد تعاقده مع الاتفاق.
وأخرج جيرارد نظيره مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، من قائمة أعلى 10 مدربين أجرًا في العالم.
ويتصدّر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، القائمة براتب 30 مليون إسترليني في الموسم، يليه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ20 مليونًا.
وجاء في المركز الثالث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول براتب 16 مليون يورو، يليه جيرارد الذي احتل المركز الرابع.
وحلّ في المركز الخامس ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي بـ11.3 مليون، ثم توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني براتب 10.6 ملايين.
وجاء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد لتشيلسي براتب 10.4 ملايين في المركز السابع، ثم كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد بـ9.6 ملايين ثامنًا.
ويأتي الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تاسعًا بـ9 ملايين، ثم سيميوني إنزاغي من إنتر ميلان الإيطالي بـ8.8 ملايين في المركز العاشر.
وحلّ الإسباني مايكل أرتيتا في الترتيب الحادي عشر براتب 8.3 ملايين، ثم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما براتب 8.1 ملايين في الترتيب الثاني عشر.