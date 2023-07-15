تخطّى "أنشيلوتي" وأقصى "أرتيتا".. "جيرارد" "مدرب الاتفاق" يقتحم قائمة المدربين الأعلى أجرًا بالعالم

في أولى تجاربه خارج القارة العجوز، وقّع ستيفن جيرارد لنادي الاتفاق الأسبوع الماضي، على عقد لمدة عامين براتب سنوي يصل إلى 15.2 مليون جنيه إسترليني، ليصبح من أعلى المدربين أجرًا في العالم؛ مما أقصى الإسباني مايكل أرتيتا من قائمة الـ10 الأوائل.