ماركا : مانشستر يونايتد يعرض 7 لاعبين عالميين على فرق سعودية مختلفة

أكدت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية تستعد وبقوة لتدعيم أندية دوري المحترفين السعودي بأقوى اللاعبين العالميين بالسوق الصيفي المقبل.
ووفقًا لما أفادت به الصحفي "خوسيه فيليكس دياز" فإن عددًا من مسؤولي فرق أوروبية كبيرة أبرزها مانشستر يونايتد، وتشيلسي وبرشلونة، وبيتيس زاروا السعودية خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض بشأن عددٍ من اللاعبين.
وشدد الصحفي الذي يعمل على "Marca" على أن مسؤولي كل من الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب والقادسية في طريقهم لخوض السباق الصيفي بقوة.
وذكر دياز أن إدارة برشلونة وضعت ليفاندوفسكي، ورافينا ضمن أبرز اللاعبين الذين تم عرضهم على الدوري السعودي، كما عرض مانشستر يونايتد 7 لاعبين لفرق سعودية مختلفة.
وأشار الصحفي إلى أنه من أبرز اللاعبين العالميين الذين تستهدف السعودية التعاقد معهم في الصيف محمد صلاح، كاسيميرو، ديفيد دي خيا، مودريتش، ليفاندوفسكي، وغيرهم من النجوم الآخرين.