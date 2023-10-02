اعتراضاً على صور وتماثيل.. لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون النزول لأرضية ملعب سباهان الإيراني

رفض لاعبو ‫نادي الاتحاد، النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا اعتراضاً على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.