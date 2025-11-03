نخبة آسيا: بهدفي "سالم" و"كايو" في مرمى الغرافة.. الهلال يتربع على القمة

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عن مجموعة الغرب، وذلك بعد أن تجاوز محطة مستضيفه الغرافة القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب ثاني بن جاسم في قطر، بقيادة الحكم الياباني "يوسـوكي أراكي".