نخبة آسيا: بهدفي "سالم" و"كايو" في مرمى الغرافة.. الهلال يتربع على القمة

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عن مجموعة الغرب، وذلك بعد أن تجاوز محطة مستضيفه الغرافة القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب ثاني بن جاسم في قطر، بقيادة الحكم الياباني "يوسـوكي أراكي".
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف لقائد الفريق سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا 2025"، بعد أن وصلته عرضية من العائد من الإصابة "كانسيلو"، في الدقيقة التاسعة، اعتلى لها الدوسري وحولها برأسية رائعة داخل شباك حارس الغرافة خليفة أبو بكر كهدف أول للأزرق.
وشهدت الدقيقة 27 تسديدة للاعب الغرافة "ألفارو ديالا"، لكنها ضلت طريق مرمى حارس الهلال ياسين بونو.
وفي الشوط الثاني أضاف "كايو سيزار" الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 66 من تسديدة يسارية قوية من خارج صندوق الغرافة.
وكادت رأسية مدافع الغرافة الكوري "جيانغ" أن تلج مرمى الهلال في الدقيقة 78.
وفي الوقت بدل الضائع 90+3، انبرى مدافع الهلال علي لاجامي لكرة خطرة للغرافة، منقذًا فريقه من فرصة هدف من أمام علي حمد.
لكن أيوب العلوي عاد وقلص النتيجة لفريقه الغرافة في الدقيقة 90+8 من تسديدة قوية.
بهذه النتيجة بلغ الهلال النقطة 12 في المركز الأول، فيما بقي الغرافة على رصيده السابق 3 نقاط في المركز التاسع.