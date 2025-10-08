رياضة

المنتخب السعودي يواجه إندونيسيا اليوم في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، قائمة "الأخضر" لمواجهة نظيره الإندونيسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي.

وضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في اللقاء المرتقب كلاً من:

نواف العقيدي؛ صالح أبو الشامات، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي؛ عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير؛ صالح أبو الشامات، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

وتُعد هذه المواجهة خطوة حاسمة في "الطريق إلى كأس العالم 2026"، حيث يسعى "الأخضر" لحسم بطاقة التأهل من خلال هذا اللقاء المهم أمام المنتخب الإندونيسي.

