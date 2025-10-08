المنتخب السعودي يواجه إندونيسيا اليوم في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، قائمة "الأخضر" لمواجهة نظيره الإندونيسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي.