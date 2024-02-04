رياضة
في العاصمة الرياض.. السادس من مارس المقبل موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك
تقرر أن تجرى قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 - 2024، الأربعاء السادس من مارس المقبل، في مدينة الرياض.
وانحصر التنافس بين أربعة فرق من أجل التتويج بلقب بطولة " أغلى الكؤوس"، وذلك بعد نهاية مباريات الدور ربع النهائي وهي ( النصر، الهلال، الاتحاد والخليج).
وكان فريق الاتحاد الفائز في لقب البطولة بـ9مرات آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي على حساب الفيصلي.
وبلغ حامل اللقب فريق الهلال ثاني أكثر الفرق تتويجاً بأغلى الكؤوس بـ10مرات، الدور قبل النهائي، عبر بوابة التعاون.
ونجح النصر في بلوغ المربع الذهبي، عقب فوزه العريض على مضيفه الشباب.
وتأهل الخليج إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوزه أبها.