نادي "نيوم الرياضي" يُعيِّن "ألكس ليتاو" رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا

أعلن "نادي نيوم الرياضي" تعيينه ألكس ليتاو في منصب الرئيس التنفيذي للنادي، وذلك بعد بداية متألقة شهدها النادي في مسيرته الرياضية الجديدة.
ويُمثِّل تعيين "ليتاو"، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لنادي "أتلتيكو باراناينسي" البرازيلي، التزام نيوم بضم أفضل الكفاءات الرياضية والمدربين؛ لدعم ازدهار وتطوُّر النادي.
وبعد مسيرة حافلة له مع العديد من الأندية العالمية، بما فيها نادي "أورلاندو سيتي" من الدوري الأمريكي لكرة القدم، سيُركِّز ألكس ليتاو في مهمته الجديدة مع "نادي نيوم الرياضي" على تعزيز نمو النادي وأدائه وعلامته التجارية، ودعم تطلعاته المحلية والإقليمية.
وتماشيًا مع "رؤية نيوم"، والأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، سيواصل النادي تفاعله وتعاونه مع المجتمع المحلي، وتفعيل مبادراته لتنمية المواهب، وزيادة المشاركة الرياضية في السعودية.
وسيتولى معاذ العوهلي، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"نادي نيوم الرياضي" منذ انتقال ملكيته إلى نيوم في يونيو 2023، دورًا استشاريًّا في النادي؛ إذ سيعمل عن كثب مع رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والرئيس التنفيذي الجديد.
من جانبه، أعرب مشاري المطيري، رئيس مجلس إدارة نادي نيوم الرياضي، عن عميق شكره وتقديره للعوهلي على جهوده خلال فترة عمله رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، وقال: "ضمن جهودنا التطويرية للنادي، والارتقاء بمستوياته الرياضية، يسعدنا انضمام ألكس ليتاو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، والاستفادة من خبراته الواسعة في قيادة الأندية العالمية".
وأكد أن "الأداء الذي حققه النادي حتى الآن يعكس التزامنا بجذب أفضل المواهب والمدربين إلى نيوم؛ ما يحقق أهدافنا بتحقيق أفضل المستويات؛ إذ نتطلع حاليًا إلى مواسم جديدة حافلة بالنجاحات".
وقال الرئيس التنفيذي لنادي نيوم الرياضي، ألكس ليتاو: "ونحن نعيش مرحلة مهمة مع تحوُّل السعودية إلى مركز رياضي عالمي، يُسعدني الانضمام إلى نادٍ رياضي؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفاته الرياضية والاجتماعية، وإضافة المزيد من التميُّز إلى مسيرته الوطنية".
وأضاف "ليتاو": "يُعتبر النمو السريع لنادي نيوم الرياضي، مع التركيز على كرة القدم الاحترافية كرياضة أساسية في النادي، عاملاً رئيسيًّا، يُمكِّننا من المنافسة، ودعم المواهب الواعدة، وتعزيز التفاعل المجتمعي في هذه المنطقة الرائدة".