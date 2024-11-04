نادي "نيوم الرياضي" يُعيِّن "ألكس ليتاو" رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا

من جانبه، أعرب مشاري المطيري، رئيس مجلس إدارة نادي نيوم الرياضي، عن عميق شكره وتقديره للعوهلي على جهوده خلال فترة عمله رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، وقال: "ضمن جهودنا التطويرية للنادي، والارتقاء بمستوياته الرياضية، يسعدنا انضمام ألكس ليتاو رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، والاستفادة من خبراته الواسعة في قيادة الأندية العالمية".