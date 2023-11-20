"امش 30 دقيقة".. "الصحة" توضح 8 فوائد للمشي يومياً لمدة قصيرة

وأوضحت الوزارة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن هناك 8 فوائد لممارسة المشي يومياً لمدد قصيرة؛ أبرزها الحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، وتحسين التوازن وتدفق الدم بالجسم، والحد من القلق والاكتئاب وتحسين المزاج، وخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.