مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر للهواة للجولف 2025

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن مشاركة دولية قياسية في بطولة مصر للهواة للجولف، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025 في نادي دريم لاند للجولف بمدينة القاهرة، بمشاركة واسعة من لاعبين يمثلون نخبة المنتخبات والهواة حول العالم.
14 دولة
أكد الاتحاد أن 14 دولة من مختلف القارات قد سجلت مشاركتها رسميًا في البطولة حتى الآن، من بينها: الولايات المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، وجمهورية التشيك، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والأردن، ولبنان، وتونس، ومصر الدولة المستضيفة.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة مع تزايد الطلبات من اتحادات الجولف الدولية.
جوائز نقدية
تشهد نسخة هذا العام من البطولة تحولًا نوعيًا في تاريخها، حيث أعلن الاتحاد المصري للجولف عن تقديم جوائز نقدية للفائزين للمرة الأولى، إلى جانب استحداث فئة جديدة للمحترفين الكبار (السينيور)، بما يتيح مشاركة لاعبي الجولف من مختلف الفئات العمرية في أجواء تنافسية مميزة.
بطولة تاريخية
يعمل الاتحاد المصري للجولف على تنظيم نسخة عالمية المستوى تعكس الإرث التاريخي للبطولة الممتد لأكثر من 125 عامًا، إذ تُعد البطولة الأقدم في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أعرق بطولات الهواة في العالم منذ انطلاقها عام 1920.
ويأتي تنظيم هذه البطولة تأكيدًا على التزام الاتحاد المصري للجولف بتطوير اللعبة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، بما يرسخ حضورها المتنامي على خريطة الرياضة العالمية.