عرض ضخم من الهلال للتعاقد مع مدافع فيورنتينا الشاب بقيمة 35 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي إلى نادي فيورنتينا، من أجل التعاقد مع المدافع الشاب بييترو كوموزو، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الفريق البنفسجي.
وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن العرض الهلالي بلغت قيمته 35 مليون يورو، في إطار سعي المدرب إنزاغي لتعزيز خط الدفاع استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن موقف إدارة فيورنتينا ما زال غير محسوم حتى الآن، على الرغم من تقارير سابقة أكدت أن النادي يعتبر كوموزو من العناصر “غير القابلة للبيع” نظراً لأهميته في التشكيلة الأساسية.
وتقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 25 مليون يورو. وقد تدرج في فرق فيورنتينا منذ عام 2019، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2023.