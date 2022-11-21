قنوات beIN SPORTS تستضيف أكثر من 120 محللًا خبيرًا خلال بطولة كأس العالم

استضافت استديوهات beIN SPORTS MAX أسطورتي كرة القدم رود خوليت ونايجل دي يونغ.
وأكد النجمان جدارة قطر وأحقيتها في استضافة بطولة العالم لكرة القدم هذا العام، مع نفي الشائعات التي تدور حول افتقار الدولة للاهتمام الكافي بكرة القدم المحبوبة.
وتستضيف استديوهات beIN SPORTS مجموعة واسعة من أشهر النجوم والخبراء الرياضيين يزيد عددهم على 120 محللًا خبيرًا خلال مدة كأس العالم؛ لتحليل المباريات طوال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتؤدي beIN SPORTS دورًا مهمًا في الترويج لدولة قطر والبطولة، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في فرنسا و24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.