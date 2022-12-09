ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.. النصر السعودي وألميريا الإسباني "حبايب"

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، أمام نظيره ألميريا الإسباني "وديًّا"، بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في "مباراة الأبطال"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
الشوط الأول كان سِجالًا بين الطرفين، واستطاع ألميريا إحراز هدف السبق برأسية البلال تورية عند الدقيقة 18، على يسار الحارس "دافيد أوسبينا".
لم يدم تقدم الضيوف سوى 3 دقائق؛ حيث عادل النتيجة للنصر البرازيلي "تاليسكا" عند الدقيقة 21، من كرة ثابتة عانقت شباك الحارس "فيرناندو".
وفي الشوط الثاني أجرى مدرب النصر "جارسيا" ونظيره مدرب ألميريا "خوان روبي"، عدة تغييرات في صفوف الفريقين، لكن النتيجة لم تتغير وبقيت كما هي في الشوط الأول 1/ 1.