ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.. النصر السعودي وألميريا الإسباني "حبايب"

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، أمام نظيره ألميريا الإسباني "وديًّا"، بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في "مباراة الأبطال"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.