رياضة
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم غدٍ الخميس على "ملعب الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جملاً تكتيكية متنوعة، لتختتم بعدها الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ست نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن.