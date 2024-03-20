الأخضر يختتم استعداده لمواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم غدٍ الخميس على "ملعب الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.