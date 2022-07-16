أخضر السلة يودع البطولة الآسيوية بخسارته من الأردن

وبتلك النتيجة، حصل المنتخب السعودي على المركز الرابع في المجموعة (A)، فيما حصل منتخب أستراليا على المركز الأول، ومنتخب الأردن على المركز الثاني، ومنتخب إندونيسيا على المركز الثالث، علمًا بأنه يتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجب على الثاني والثالث، تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة (A).