أخضر السلة يودع البطولة الآسيوية بخسارته من الأردن

ودّع المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، منافسات نهائيات البطولة الآسيوية، بعد خسارته اليوم أمام نظيره الأردني بنتيجة 74-64، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وشهدت المدة الأولى أفضلية للمنتخب السعودي وتقدم 21-19، وفي المدة الثانية تراجع أداء الأخضر ليتفوق المنتخب الأردني الذي أنهى المدة لمصلحته 39-27، واستمرت أفضليته في المدتين الثالثة والرابعة لينتهي اللقاء بفوزه 74-64.
وبتلك النتيجة، حصل المنتخب السعودي على المركز الرابع في المجموعة (A)، فيما حصل منتخب أستراليا على المركز الأول، ومنتخب الأردن على المركز الثاني، ومنتخب إندونيسيا على المركز الثالث، علمًا بأنه يتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجب على الثاني والثالث، تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة (A).