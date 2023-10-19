المنافسة بين "15" كلية على "13" لعبة رياضية.. "جامعة نورة" تطلق الموسم الرابع من الدوري الرياضي

أطلقت إدارةُ الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدوري الرابعَ للكليات 2023، في النادي الرياضي للطالبات.
ويهدف دوري الكليات في موسمه الرابع الذي يستمرّ حتى 16 نوفمبر، إلى تعزيز دور الرياضة الجامعية وتهيئة بيئة صحية للطالبات، وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الرياضية، بما من شأنه الوصول لبيئة رياضية تنافسية، إضافةً إلى رفع ممارسة النساء للرياضة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجودة الحياة.
ويشمل الدوري في دورته الرابعة المنافسة بين "15" كلية على "13" لعبة رياضية مختلفة، بإجمالي عدد لاعبات يفوق "800" بين ألعاب جماعية "كرة قدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة"، وألعاب فردية "الريشة الطائرة، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، ألعاب القوى، كرة الطاولة، التنس الأرضي، السهام، البلياردو، الشطرنج".
الجدير بالذكر أن دوري الكليات في جامعة الأميرة نورة يقام سنويًّا منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2019م، وشمل الموسمُ الأول تنافسَ الكليات على رياضة كرة السلة وكرة القدم، فيما نجح الموسم الرابع 2023 في استقطاب المنافسات على "13" لعبة رياضية؛ سعيًا لتشجيع ممارسة النشاط الرياضي الجماعي والفردي، وتحفيز روح المنافسة والتحدّي بين الطالبات.
كما يشار إلى أن تعزيز المنظومة الرياضية الجامعية يأتي في إطار حرص إدارة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على تطوير استراتيجيتها الرياضية للإسهام في خطة الجامعة 2025، والمشاركة في تحقيق التميز الرياضي ورفع المستوى الفني والمهاري للاعبات، واستقطاب أفضل المواهب لتمثيل منتخبات الجامعة في البطولات المحلية والدولية.