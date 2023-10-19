المنافسة بين "15" كلية على "13" لعبة رياضية.. "جامعة نورة" تطلق الموسم الرابع من الدوري الرياضي

ويشمل الدوري في دورته الرابعة المنافسة بين "15" كلية على "13" لعبة رياضية مختلفة، بإجمالي عدد لاعبات يفوق "800" بين ألعاب جماعية "كرة قدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة"، وألعاب فردية "الريشة الطائرة، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، ألعاب القوى، كرة الطاولة، التنس الأرضي، السهام، البلياردو، الشطرنج".