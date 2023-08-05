للمرة الأولى.. السعودية تستضيف البطولة الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023

تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، تستضيف المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023، خلال الفترة من 8-10 أغسطس الجاري، بمشاركة 154 رياضيًّا ورياضية، يمثلون 16 دولة من مختلف بلدان العالم.
وكانت منتخبات (السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، باكستان، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، بولندا، روسيا ونيجيريا) قد أعلنت رسميًّا مشاركتها في البطولة التي تقام للمرة الأولى دوليًّا في السعودية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
من جانبه، عبَّر الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، عن سعادته بتنظيم البطولة الدولية، مؤكدًا أن الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الرياضي من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة –حفظها الله-، والمتابعة المستمرة والحثيثة من قِبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، شكَّلا حافزًا لكل الاتحادات لتنظيم البطولات العالمية بعد النجاح الكبير الذي حققته السعودية في استضافة أكبر المحافل الدولية والعالمية في مختلف الرياضات.. متمنيًا التوفيق والنجاح للمنتخبات المشاركة كافة.