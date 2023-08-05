للمرة الأولى.. السعودية تستضيف البطولة الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023

وكانت منتخبات (السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، باكستان، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، بولندا، روسيا ونيجيريا) قد أعلنت رسميًّا مشاركتها في البطولة التي تقام للمرة الأولى دوليًّا في السعودية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض.