بعد خسارة الكلاسيكو.. "ماريو ميتاي": فقدنا التركيز أمام الهلال ونعتذر لجماهير الاتحاد

في خطوة تعكس روح المسؤولية، قدّم مدافع نادي الاتحاد ماريو ميتاي اعتذاره لجماهير الفريق عقب خسارة الكلاسيكو أمام الهلال، مؤكدًا أن اللاعبين سيعملون على تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى في المباريات المقبلة.
وقال "ميتاي" في لقاء مع قناة «ثمانية»: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أعتذر بشدة لجماهيرنا عن خسارة هذا الكلاسيكو، لكننا سنحاول تحسين أدائنا."
وأضاف أن الفريق فقد تركيزه في اللحظات التي استغلها الهلال لتسجيل هدفي اللقاء، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان بحاجة إلى أن يكون أكثر هجومية في أسلوب لعبه.
كما تحدث ميتاي عن المواجهة المقبلة أمام النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، قائلًا: "لم ننتهِ بعد يا رفاق، الموسم ما زال في بدايته، أمامنا طريق طويل، وعلينا أن نركز ونبقى متحدين."
وكان فريق الهلال قد حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع.