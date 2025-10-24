بعد خسارة الكلاسيكو.. "ماريو ميتاي": فقدنا التركيز أمام الهلال ونعتذر لجماهير الاتحاد

كما تحدث ميتاي عن المواجهة المقبلة أمام النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، قائلًا: "لم ننتهِ بعد يا رفاق، الموسم ما زال في بدايته، أمامنا طريق طويل، وعلينا أن نركز ونبقى متحدين."