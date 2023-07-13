رياضة
الاتحاد يرغب في التعاقد مع البرازيلي" فابينيو" لاعب ليفربول
كشف الصحفي "ديفيد اورنستين" عن استعداد الاتحاد لتقديم عرض ضخم، للتعاقد مع البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب ليفربول، خلال الموسم الصيفي الجاري.
ووفقًا لما نشره الصحفي: فإن الاتحاد قدّم عرضًا لضمّ فابينيو، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقّع أن تتطور المفاوضات بسرعة خلال الأيام المقبلة.
وأفاد الصحفي بأن العائق أمام انتقال اللاعب أنه في حال موافقة ليفربول على رحيله لن يكون هناك بديل للاعب الذي يعدّ لاعبًا أساسيًّا للمدرب يورجن كلوب.
وما زال يستمرّ عقد فابينيو البالغ من العمر 29 عامًا، مع ليفربول حتى 30 يونيو 2026، والذي كان قد انضمّ إليه في 2018؛ حيث قدم للفريق من موناكو الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب لعدة أندية؛ مثل: فلومينينسي، ريو أفي، ريال مدريد، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2015.