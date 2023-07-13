الاتحاد يرغب في التعاقد مع البرازيلي" فابينيو" لاعب ليفربول

وما زال يستمرّ عقد فابينيو البالغ من العمر 29 عامًا، مع ليفربول حتى 30 يونيو 2026، والذي كان قد انضمّ إليه في 2018؛ حيث قدم للفريق من موناكو الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو.