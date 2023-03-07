أخضر الصالات ينهي مشاركته في بطولة "NSDF" الدولية رابعاً

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (الثلاثاء) من نظيره منتخب تايلاند بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على صالة أرينا في بتايا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة NSDF الدولية المقامة في مملكة تايلاند.