أخضر الصالات ينهي مشاركته في بطولة "NSDF" الدولية رابعاً

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (الثلاثاء) من نظيره منتخب تايلاند بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على صالة أرينا في بتايا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة NSDF الدولية المقامة في مملكة تايلاند.
وبذلك ينهي (أخضر الصالات) مشاركته في بطولة NSDF الدولية التي شهدت مشاركة 6 منتخبات وهي (السعودية وتايلاند اليابان وإيران ومصر وموزمبيق) بالحصول على المركز الرابع.
وتأتي هذه المشاركة في البطولة الدولية الودية ضمن استعدادات وتحضيرات (الأخضر) للمشاركة في البطولة العربية لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في يونيو المقبل.