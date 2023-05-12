معلق نهائي كأس الملك "القرني" لـ"سبق": التعليق والوصف على نهائي أغلى الكؤوس تشريف قبل أن يكون تكليفًا

أبدى المعلق الرياضي "المعروف"، مشاري القرني، سعادته بتكليفه بالوصف والتعليق على مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" لصالح قناة ssc، الذي يجمع الهلال ونظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدنية الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة .
وقال "القرني" لـ"سبق": الحقيقة أن التعليق على أهم وأغلى نهائي رياضي، الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا، وهو نهائي كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله- يعد تشريفاً قبل أن يكون تكليفًا، وهذا هو عرس الرياضة والرياضيين في كل موسم رياضي، والكل يتمنى أن يحظى بهذا الشرف، وأتمنى لي وللزميل فهد العتيبي الذي يقوم بالتعليق والوصف في ssc التوفيق في نقل الحدث الرياضي الكبير.
وتمنى "القرني" أن تظهر قمة "أغلى الكؤوس" التي تجمع الهلال وشقيقه الوحدة بالمظهر المشرف والممتع للكرة السعودية، التي باتت تحظى بمشاهدة ومتابعة عالمية.
يذكر أن تغطية قناة ssc ستبدأ من السادسة مساءً، في ثلاثة أستوديوهات، منها واحد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مع المذيعين عبدالعزيز الجوهر، وعبدالعزيز البكر، ومحمد خاتم، إضافة إلى المراسلين من أرضية “الجوهرة” عبدالعزيز الجميعة، وناصر القحطاني، ومساعد الصقعبي، وفيصل الملوقي.
ويشرف على التغطية التلفزيونية بالكامل سلطان الغشيان، مدير إدارة كرة القدم.