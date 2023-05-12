معلق نهائي كأس الملك "القرني" لـ"سبق": التعليق والوصف على نهائي أغلى الكؤوس تشريف قبل أن يكون تكليفًا

وقال "القرني" لـ"سبق": الحقيقة أن التعليق على أهم وأغلى نهائي رياضي، الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا، وهو نهائي كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله- يعد تشريفاً قبل أن يكون تكليفًا، وهذا هو عرس الرياضة والرياضيين في كل موسم رياضي، والكل يتمنى أن يحظى بهذا الشرف، وأتمنى لي وللزميل فهد العتيبي الذي يقوم بالتعليق والوصف في ssc التوفيق في نقل الحدث الرياضي الكبير.