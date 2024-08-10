مجلس إدارة نادي الطائي يناقش الخطة الأساسية لدورة العمل خلال السنوات الأربع المقبلة

يُشار إلى أن وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، اعتمد المجلس الجديد لإدارة نادي الطائي في منطقة حائل لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 25 يوليو 2024م حتى 24 يوليو 2028م، برئاسة عمير بن عبدالرحمن العمير، ونائب الرئيس بندر بن عبدالله الركاد، وعضوية كلٍ من: عبدالرحمن سلامة الواكد، وعادل شهيل المسعود، وحنان عبيد الله الثبيتي، وأحمد سعود القبلان.