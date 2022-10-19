في "مرسول بارك".. بدء بيع تذاكر WWE كراون جول في موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع WWE، أن منافسات "كراون جول" ستكون جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2022؛ حيث ستشهد العاصمة الرياض، السبت 5 نوفمبر، نزالًا يجمع بطل "WWE" رومان رينز ضد لوجان بول في مرسول بارك عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة.