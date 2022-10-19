في "مرسول بارك".. بدء بيع تذاكر WWE كراون جول في موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع WWE، أن منافسات "كراون جول" ستكون جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2022؛ حيث ستشهد العاصمة الرياض، السبت 5 نوفمبر، نزالًا يجمع بطل "WWE" رومان رينز ضد لوجان بول في مرسول بارك عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة.
وجاء إعلان النزال من قبل كبير مسؤولي المحتوى في "WWE" بول ليفيسك المعروف باسم "تربل إتش" في مؤتمر صحفي رسمي أقيم في لاس فيجاس عقب ظهور رومان رينز كضيف في برنامج بودكاست لوجان "IMPAULSIVE"؛ حيث تحدّى مقدم البرنامج ضيفه علنًا لمباراة تقام بينهما وجهًا لوجه.
ويعدّ البطل العالمي رومان رينز صاحب أطول فترة في الاحتفاظ بلقب البطولة بتاريخ WWE؛ حيث يحتفظ باللقب منذ أكثر من 775 يومًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المباريات الإضافية في موسم الرياض هذا العام، ومعلومات بثّها الإقليمي في الأسابيع المقبلة.