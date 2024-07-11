المنتخب السعودي ينتزع لقب البطولة العربية للكرة الطائرة "تحت 17 عامًا"

توّج المنتخب السعودي للكرة الطائرة بلقب البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة، بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة "3/ 0"، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى رائعًا خلال مجريات اللقاء، وتميزوا بالضربات القوية الساحقة وحائط الصدّ القوي، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/ 23، 25/18. 25/18. ليرتفع رصيد الأخضر إلى 17 نقطةً دون خسارة.
بذلك يواصل المنتخب السعودي تحت 17 سنة سلسلة انتصاراته دون أي خسارة في النسخة الأولى من البطولة العربية، بعد أنْ فاز على الكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والأردن، وأخيرًا ليبيا.