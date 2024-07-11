المنتخب السعودي ينتزع لقب البطولة العربية للكرة الطائرة "تحت 17 عامًا"

بذلك يواصل المنتخب السعودي تحت 17 سنة سلسلة انتصاراته دون أي خسارة في النسخة الأولى من البطولة العربية، بعد أنْ فاز على الكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والأردن، وأخيرًا ليبيا.