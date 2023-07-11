الهلال يتفق مع لاتسيو على انتقال "سافيتش"

اتفقت إدارة نادي الهلال السعودي، مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محور لاتسيو الإيطالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.