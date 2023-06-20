لوكاس مورا يقترب من اللعب في الدوري السعودي

انتهت مسيرة اللاعب البرازيلي مع النادي اللندني بعدما أعلن توتنهام رحيل اللاعب بعد 5 سنوات قضاها بالقميص الأبيض منذ عام 2018، وشارك مورا في 219 مباراة، وسجل 38 هدفًا منذ وصوله إلى إنجلترا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018.