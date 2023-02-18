الأمريكية "ليليا فو" تخطف صدارة الترتيب في آخر حفرة

نجحت الأمريكية "ليليا فو" في خطف صدارة ترتيب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام منافسات اليوم الثالث، الذي انطلق بمشاركة اللاعبات اللاتي نجحن في تجاوز المرحلة الإقصائية على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتمكنت "فو" من إنهاء الحفرة الأخيرة من خلال 3 تسديدات، ليصل مجموع ضرباتها إلى 18 ضربة تحت المعدل، رجّحت كفّتها بضربة واحدة أمام المصنفة الأولى عالميًا وصاحبة الصدارة في اليوم الأول من البطولة وفي معظم أوقات منافسات اليوم الثالث النيوزيلندية "ليديا كو". وجاءت خلفهما متصدرة ترتيب منافسات يوم أمس الهندية "أديتي أشوك" بالتساوي مع بطلة النسخة الأولى من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، الدنماركية "ايمِلي كريستين بيديرسن" بمجموع 16 ضربة تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن أقرب المنافسين.
وقالت ليليا فو: "راودتني بعض الشكوك من حيث الأداء الشخصي قبل انطلاقة البطولة إذ افتقد للحساسية نظرًا لكونها أولى البطولات التي أشارك بها هذا الموسم، ولكن سرعان ما عادت ثقتي بنفسي مع استمرار المنافسات. وأنا مستمتعة جدًا بالمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وسألعب غدًا إلى جانب ليديا، وهي لاعبة رائعة، في اعتقادي عندما تلعب إلى جانب أفضل اللاعبين فذلك ينعكس عليك بشكل إيجابي".
وقالت ليديا كو: "نجحت في تسديد ضربات جيدة في بداية اليوم، وهو ما ساعدني في الحصول على فرص أفضل ومسافات قصيرة لإدخال الكرات في الحفر. ومن المريح مشاهدة كراتك وهي تدخل في الحالات الصعبة، حيث إن جميع اللاعبات يقدمن مستويات قوية ويحرزن العديد من الضربات تحت المعدل، وكان من الرائع اللعب إلى جانب ليليا وأديتي".
وقالت بيديرسن: "الحفرة رقم 18 حفرة رائعة، وقد تكون أجمل حفرة في الملعب وأمتلك فيها ذكريات جميلة بكل تأكيد. وستكون في موقف جيد عندما تتاح لك فرصة لعب الكرة بشكل مستقيم، وهو ما حدث معي اليوم. سأستمر في أخذ الأمور بهدوء حفرة تلو الأخرى ومحاولة وضع نفسي في أفضل موقع لتسجيل أكبر عدد ممكن من الضربات تحت المعدل".
وتختتم منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية يوم غد الأحد، حيث ستحصل البطلة على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والذي يُعد الأغلى في "الجولة الأوروبية للسيدات" خارج البطولات الكبرى.