الأمريكية "ليليا فو" تخطف صدارة الترتيب في آخر حفرة

وقالت ليليا فو: "راودتني بعض الشكوك من حيث الأداء الشخصي قبل انطلاقة البطولة إذ افتقد للحساسية نظرًا لكونها أولى البطولات التي أشارك بها هذا الموسم، ولكن سرعان ما عادت ثقتي بنفسي مع استمرار المنافسات. وأنا مستمتعة جدًا بالمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وسألعب غدًا إلى جانب ليديا، وهي لاعبة رائعة، في اعتقادي عندما تلعب إلى جانب أفضل اللاعبين فذلك ينعكس عليك بشكل إيجابي".