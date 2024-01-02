تحتضنها الرياض.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2024

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 والذي تستضيفه المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير ( الجاري).
وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في العام 2020 في جدة، وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية من البطولة والتي توّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث النسخ مطلع العام الجاري 2023م.
وستنطلق نسخة 2024 بمشاركة أربعة أندية؛ وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أتلتيكو أوساسونا.
ويحتضن ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء يوم الأربعاء 10 يناير، على أن يواجه فريق برشلونة "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره أتلتيكو أوساسونا يوم الخميس الموافق 11 يناير، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 14 يناير المقبل.