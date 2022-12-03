الرياض تحتضن المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي

ينطلق غدًا الأحد، المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية الدولية على مدى أربعة أيام في مدينة الرياض.
ويشهد غدًا الأحد وبعد غدٍ الاثنين، انعقاد الاجتماعات التحضيرية لرؤساء الوفود الآسيوية لدول غرب وجنوب قارة آسيا؛ لتناول استعدادات الدول الآسيوية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024)، وعرض كل المستجدات والمرئيات المتعلقة بالدورة الأولمبية، ومناقشتها مع رؤساء وفود دول شرق آسيا يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويتناول المنتدى، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تُقام في هانغتشو الصينية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض 2025)، واسياد (ناغويا 2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029)، واسياد (الدوحة2030)، واسياد (الرياض 2034).
ويستعرض المنتدى، موضوعات؛ الإدارة والحوكمة المالية، والتقييم المالي والتدقيق، والسياسة المالية، وبرامج القيم الأولمبية، وأساليب اللجان الأولمبية الوطنية في إيصال المعرفة والمعلومات لأفراد المجتمع وتبادل الخبرات فيما بينها.
ويُقام على هامش المنتدى، سباق (FunRun)؛ للضيوف ورؤساء الوفود الآسيوية للترويج لاسياد هانغتشو 2023.