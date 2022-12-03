الرياض تحتضن المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي

ويتناول المنتدى، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تُقام في هانغتشو الصينية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض 2025)، واسياد (ناغويا 2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029)، واسياد (الدوحة2030)، واسياد (الرياض 2034).