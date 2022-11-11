استبعاد راموس ودي خيا من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2022

إنريكي يملك فريقًا يمكن أن يكون المزيج فيه من المخضرمين والشباب مفتاح النجاح في قطر ٢٠٢٢™، بقائمة طموحة من ٢٦ لاعبًا. ومن بين المستجدات هيوجو جيلامون، ويريمي بينو، وقبل كل شيء أنسو فاتي الذي استدعاه لويس إنريكي مرة أخرى.