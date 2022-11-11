استبعاد راموس ودي خيا من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن قائمته الخاصة بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي تواجد فيها لاعب وحيد فقط من قائمة الأبطال في ٢٠١٠ وهو سيرجيو بوسكيتس.
وشهدت لائحة إنريكي غياب كل من سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، وحارس مانشستر يوناتيد دايفيد دي خيا.
المدرب الإسباني الذي سيتولى مسؤولية أول كأس عالم له كمدرب اختار دائمًا إعطاء قيمة للمجموعة على حساب الأفراد. لهذا السبب خلال مرحلة التصفيات الناجحة كان لويس إنريكي مسؤولاً عن ضم المواهب الشابة.
إنريكي يملك فريقًا يمكن أن يكون المزيج فيه من المخضرمين والشباب مفتاح النجاح في قطر ٢٠٢٢™، بقائمة طموحة من ٢٦ لاعبًا. ومن بين المستجدات هيوجو جيلامون، ويريمي بينو، وقبل كل شيء أنسو فاتي الذي استدعاه لويس إنريكي مرة أخرى.
يبدأ منتخب لاروخا مشاركته في كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ يوم الأربعاء ٢٣ نوفمبرأمام كوستاريكا وبعد أربعة أيام ستواجه إسبانيا المنتخب الألماني. وسيختتم أولاد لويس إنريكي دور المجموعات في الأول من ديسمبر ضد اليابان.
الهدف الرئيسي الأول للاروخا هو تجاوز دور الـ ١٦ من البطولة، وهي المرحلة التي لم يتمكنوا من تجاوزها منذ أن أصبحوا أبطال العالم في عام ٢٠١٠.
وستكون مشاركة إسبانيا السادسة عشرة في المونديال هي الثانية عشرة على التوالي لكن قبل ذلك ستلعب إسبانيا مباراة ودية يوم ١٧ نوفمبر ضد الأردن في عمان، وهذا هو الاختبار الأخير قبل حدث كأس العالم الكبير.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيس، دافيد رايا.
الدفاع: داني كارفاخال، سيسار أسبيليكويتا، إريك غارسيا وجوردي ألبا، هوغو غيامون وخوسيه غايا، باو توريس، أيمريك لابورت.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري، رودري، كارلوس سولير، ماركوس لورنتي وكوكي.
الهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي، نيكو وليامس، يريمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسنسيو، بابلو سارابيا، داني أولمو.