رياضة

فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والفرسان يجرون تدريبهم الأول

قبل يومين من انطلاق البطولة على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والفرسان يجرون تدريبهم الأول
Copyright Tiffany Van Halle

أجرى عددٌ من الفرسان المشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من بينهم المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، اليوم الاثنين ، أولى تدريباتهم على "أرينا" البطولة الرئيسة، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة المقررة على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتنطلق فعاليّات البطولة بعد غدٍ الأربعاء ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارسًا وفارسة يمثلون 24 دولة.

Copyright Tiffany Van Halle

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة والبالغ عددها 60 جوادًا، وذلك بمقر البطولة.

واشتملت اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجل الخيل، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جواز الجياد، وقبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضًا.

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