فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والفرسان يجرون تدريبهم الأول

واشتملت اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجل الخيل، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جواز الجياد، وقبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضًا.