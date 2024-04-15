فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والفرسان يجرون تدريبهم الأول

أجرى عددٌ من الفرسان المشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من بينهم المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، اليوم الاثنين ، أولى تدريباتهم على "أرينا" البطولة الرئيسة، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة المقررة على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتنطلق فعاليّات البطولة بعد غدٍ الأربعاء ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارسًا وفارسة يمثلون 24 دولة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة والبالغ عددها 60 جوادًا، وذلك بمقر البطولة.
واشتملت اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجل الخيل، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جواز الجياد، وقبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضًا.