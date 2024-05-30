استعدادًا لخوض جولتي ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. معسكر الأخضر ينطلق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الخميس, في مقر معسكرهم في العاصمة الرياض استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، باستثناء لاعبي ناديي النصر والهلال الذين سيلتحقون بمعسكر الأخضر يوم الأحد القادم، بعد منحهم من المدير الفني "مانشيني" إجازة يوم السبت بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستعد الأخضر لخوض مواجهتين، الأولى أمام منتخب باكستان في السادس من شهر يونيو القادم على ملعب جناح بالعاصمة إسلام آباد، فيما سيستضيف الأخضر في ثاني مواجهاته نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر صباح يوم الأربعاء القادم إلى جمهورية باكستان عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الخامسة أمام منتخب باكستان.
يُشار إلى أن المدير الفني "مانشيني" ضم 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان, ويتصدر الأخضر المجموعة برصيد عشر نقاط.