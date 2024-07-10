لاعبان من دوري روشن في نهائي أمم أوروبا 2024

واصل نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، كتابة التاريخ مع منتخبات بلادهم، من خلال تسجيل حضور قوي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تختتم يوم الأحد القادم، على ملعب برلين الأولمبي بالعاصمة الألمانية.
ويلتقي في المباراة النهائية منتخبا إسبانيا وإنجلترا، اللذان عبر الدور نصف النهائي بنجاح على حساب فرنسا وهولندا على التوالي.
ووصل لاعبان من دوري روشن السعودي رفقة منتخب بلدهما إلى نهائي أمم أوروبا 2024، من أصل 16 لاعبًا شاركوا في النسخة السابعة عشرة من بطولة "اليورو".
وتأهل منتخب إسبانيا أمام فرنسا، بتشكيلة أساسية، ضمت المدافعين إيمريك لابورت "لاعب النصر" ومواطنه ناتشو فرنانديز "لاعب القادسية"، في مباراة العبور للنهائي أمام لاعب الاتحاد نغولو كانتي.
فيما ضاعت الفرصة على اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب الاتفاق، الذي ودع منتخب بلاده البطولة من الدور نصف النهائي ، بالخروج على يد إنجلترا بهدفين دون هدف ، مساء يوم الأربعاء.