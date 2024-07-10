لاعبان من دوري روشن في نهائي أمم أوروبا 2024

واصل نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، كتابة التاريخ مع منتخبات بلادهم، من خلال تسجيل حضور قوي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تختتم يوم الأحد القادم، على ملعب برلين الأولمبي بالعاصمة الألمانية.