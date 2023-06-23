أبطال الأولمبياد الخاص السعودي يواصلون حصد الميداليات في عالمية برلين

واصل لاعبو الأولمبياد الخاص السعودي حصدهم الميداليات في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليًا في العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك بعد أن أضافوا اليوم 5 ميداليات؛ ليصل المجموع حتى الآن إلى 10 ميداليات (4 ذهبيات - 3 فضيات - 3 برونزيات).