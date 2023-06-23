أبطال الأولمبياد الخاص السعودي يواصلون حصد الميداليات في عالمية برلين

واصل لاعبو الأولمبياد الخاص السعودي حصدهم الميداليات في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليًا في العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك بعد أن أضافوا اليوم 5 ميداليات؛ ليصل المجموع حتى الآن إلى 10 ميداليات (4 ذهبيات - 3 فضيات - 3 برونزيات).
وجاءت الحصيلة اليوم بنيل 5 ميداليات، ذهبيتَين وفضيتَين وبرونزية واحدة؛ إذ انتزع لاعب القوى زياد الهويش ذهبية الوثب الطويل، فيما توجت جوري القثمي بفضية المنافسات، وتوجت في المبرزي بذهبية منافسات البولينج، وحقق حمزة الجوهر فضية منافسات الجودو تحت 73 كجم، وحققت السباحة سارة غندورة برونزية المنافسات لسباق "100 متر حرة".