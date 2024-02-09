"بنزيما" يثير الجدل بحذف صوره بقميص الاتحاد

وذكرت أن كريم أراد دخول التدريبات الجماعية، وتحديداً المناورة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4ـ0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضبَ اللاعب، ليخرج من التدريبات.