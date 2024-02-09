"بنزيما" يثير الجدل بحذف صوره بقميص الاتحاد

أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بحذف صور ناديه الاتحاد من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
كما حذف الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، جميع صوره مع ريال مدريد الإسباني ناديه السابق.
الجدير ذكره، أن اللاعب البالغ 36عاماً، دخل في صدام مع مدرب الفريق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد أن أبعده عن معسكر دبي الإعدادي خلال فترة التوقف، ورفض لحاقه ببقية زملائه بعد تأخر عودته إلى التدريبات.
وكشفت التقارير الصحافية أن العلاقة متوترة بين اللاعب و مدرب الفريق، بدأت عندما طلب جاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية، الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معلِّلًا بأنه انتهى من البرنامج المعد له عندما كان الفريق معسكراً في دبي.
وذكرت أن كريم أراد دخول التدريبات الجماعية، وتحديداً المناورة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4ـ0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضبَ اللاعب، ليخرج من التدريبات.