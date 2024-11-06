مدرب الأهلي: الرائد فريق شرس وصعب على المنافسين.. لدينا الحلول لتحقيق الانتصار

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، ماتياس يايسله، إنه مطلع على الجوانب البدنية للاعبين، ويحاول التطور ويتواصل مع المختصين، مشيرًا إلى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح للتطور.