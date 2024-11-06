مدرب الأهلي: الرائد فريق شرس وصعب على المنافسين.. لدينا الحلول لتحقيق الانتصار

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، ماتياس يايسله، إنه مطلع على الجوانب البدنية للاعبين، ويحاول التطور ويتواصل مع المختصين، مشيرًا إلى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح للتطور.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، والذي يسبق مواجهة الأهلي والرائد التي تُقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.
وأضاف "يايسله" : "تركيزنا دائمًا على أدائنا، ولا نملك تأثيرًا على أداء الفرق الأخرى، وعلينا التأقلم على ذلك، في بطولة النخبة ننتصر دائمًا وهذا ما يجعلنا متحفزين لتقليص الفوارق مع الفرق الأخرى".
وعن صعوبة لقاء الرائد قال "يايسله" : "فريق الرائد شكّل علينا مصاعب في الموسم الماضي، هو فريق شرس وصعب على المنافسين، والأيام الماضية تحدثنا عن الأمور التكتيكية لكي نجد الحلول ونحقق الانتصار".