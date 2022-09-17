غدًا في افتتاح الجولة الخامسة في تصفيات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه الصين

وكان المنتخب السعودي قد فاز أمس على منتخب ميانمار بنتيجة 5-0 ضمن الجولة الرابعة من المنافسات، وفي المباراة الثانية فاز أوزبكستان على الصين 2-1. وشهدت الجولة الأولى فوز الصين على ميانمار 3-1، وأوزبكستان على المالديف 7-0. وفي الجولة الثانية فازت السعودية على المالديف 11-0، وأوزبكستان على ميانمار 3-0. وشهدت الجولة الثالثة فوز أوزبكستان على السعودية 2-1، والصين على المالديف 5-0.