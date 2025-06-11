بطل نخبة نسخة 2025.. الأهلي السعودي يتصدر ترتيب الأندية الآسيوية

بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخة 2025، تصدر النادي الأهلي السعودي ترتيب الأندية الآسيوية خلال التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في شهر يونيو الجاري.
وجاء الأهلي في المركز الـ62 على المستوى العالمي في تصنيف يونيو بعد النتائج المميزة للفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التتويج الآسيوي.
وتحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تمكن الأهلي من التتويج بلقب نخبة آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على كاواساكي الياباني في المباراة الختامية.
واحتل فريق بيراميدز المصري الصدارة "عربيًّا"، حيث جاء في الترتيب الـ57 عالميًّا، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.