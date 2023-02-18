الشباب يبحث عن بطاقة العبور لربع النهائي عبر بوابة ناساف الأوزبكي

يأمل فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم بمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية، وذلك عندما يتقابل مع ناساف الأوزبكي غدًا الأحد على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022.