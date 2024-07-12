أندية دوري روشن في مفاوضات مع ثلاثي حراس المرمى "لونين وأوبلاك بينيتو"

كشفت تقارير صحفية أنّ برنامج استقطاب اللاعبين دخل في مفاوضات مع ثلاثة من حراس مرمى؛ للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ تمهيدًا لانتقالهم إلى أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.
وذكر الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" أن برنامج الاستقطاب يفاوض الثلاثي: أندريه لونين "ريال مدريد"، ويان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، وبينتو "أتليتيكو باراناينسي البرازيلي".
وأضاف الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الجمعة: أن النصر والاتحاد هما أكثر ناديين يترقّبان نتيجة المفاوضات؛ لرغبة كل منهما في ضم حارس أجنبي جديد هذا الصيف.
وأشار إلى أن النصر يتفاوض مع الثنائي البرازيلي "إيدرسون، وأليسون" حارسي مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب؛ لضمّ أحدهما.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن نادي الاتحاد يرغب في ضمّ "بينتو"؛ لتعويض رحيل الحارس البرازيلي "غروهي"، فيما يرغب النصر بالتعاقد مع حارس أجنبي من أجل تعويض رحيل الحارس الكولومبي "دافيد أوسبينا".