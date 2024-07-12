أندية دوري روشن في مفاوضات مع ثلاثي حراس المرمى "لونين وأوبلاك بينيتو"

وأضاف الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الجمعة: أن النصر والاتحاد هما أكثر ناديين يترقّبان نتيجة المفاوضات؛ لرغبة كل منهما في ضم حارس أجنبي جديد هذا الصيف.