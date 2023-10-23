نقل 96 جوادًا من بلجيكا إلى الرياض للمشاركة في بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

وتتسع الإسطبلات في مقر البطولة لأكثر من 300 حصاناً، تفرض فيه اللجنة المنظمة إجراءات صارمه ولابد من كافة المشاركين الالتزام بها لسلامة الجياد والفرسان، من بينها إجراءات المحجر.