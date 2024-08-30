لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادًاً لمواجهتي إندونيسيا والصين

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، في معسكرهم في مدينة جدة، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي، يوم الخميس المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات الدور الثالث لمونديال 2026.
فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين يوم الثلاثاء العاشر من شهر سبتمبر القادم على استاد داليان سويوان.
ويلعب المنتخب السعودي في مجموعة قوية للغاية وُصفت بالحديدية، هي المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.
ومن المقرر أن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ستستمر حتى يونيو 2025، وتضم ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتكون من ستة منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى كأس العالم في نسختها الثالثة والعشرين والمقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
ويتأهل المنتخبيان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتوفر مكانان آخران من خلال منافسات الملحق "الدور الرابع" للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مع فرصة إضافية متاحة من خلال الملحق العالمي.
يجدر الإشارة إلى أن المدير الفني روبرتو مانشيني مانشيني ضم "31" لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.