الهلال: "الفرج والمفرج" في البرنامج التأهيلي.. و"خيسوس" يفرض مناورة

وقاد مدرب الأزرق البرتغالي "خيسوس"، التدريب الذي تركّز على الجوانب اللياقية والفنية؛ حيث بدأها بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، وبعدها شرح عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.