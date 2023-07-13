الهلال: "الفرج والمفرج" في البرنامج التأهيلي.. و"خيسوس" يفرض مناورة

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريباته خلال المعسكر الجاري في النمسا؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
وخضع الثنائي سلمان الفرج ومتعب المفرج لبرنامجهما التأهيلي، اليوم الخميس، في وقت أجرى فيه بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، ضمن برنامج التحضيرات خلال المعسكر الجاري في النمسا.
وقاد مدرب الأزرق البرتغالي "خيسوس"، التدريب الذي تركّز على الجوانب اللياقية والفنية؛ حيث بدأها بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، وبعدها شرح عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.